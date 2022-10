Ceará cede o empate ao Goiás nos acréscimos e continua perto da zona de queda

Por Estadão - Estadão 2

O Ceará perdeu grande chance de abrir distância da zona de rebaixamento do Brasileirão nesta quarta-feira. Atuando na Arena Castelão, o time saiu na frente, mas acabou levando o empate do Goiás, por 1 a 1, nos acréscimos do segundo tempo, permanecendo próximo da zona de rebaixamento.

Com o empate, o Ceará se manteve na 15ª colocação, com 32 pontos. Apenas dois na frente do Cuiabá, primeiro dentro da zona de rebaixamento, com 30. Já o Goiás chegou ao quinto jogo sem vitória e segue estacionado em 11º, agora com 38.

Jogando em casa, o Ceará dominou praticamente todo o primeiro tempo, tendo mais posse de bola e criando as principais chances ofensivas. A primeira oportunidade clara de gol veio aos 18 minutos, quando Jô aproveitou um escanteio cobrado na área e cabeceou firme, obrigando grande defesa de Tadeu.

Minutos depois, foi a vez de Guilherme Castilho pegar rebote na entrada da área e soltar o pé, carimbando o travessão. No fim, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado sem gols.

Na volta do intervalo, o Ceará conseguiu abrir o placar logo no primeiro minuto. Depois de uma jogada trabalhada, Vina recebeu na área e teve o chute cortado por Diego. Porém, a bola sobrou limpa para Mendoza estufar as redes. A situação, contudo, se complicou com a expulsão de Vina, minutos depois. O atacante já estava com cartão amarelo e acabou levando o vermelho por reclamação.

Com um jogador a mais, o Goiás se mandou ao ataque na busca pelo empate. E teve êxito nos acréscimos. Aos 47, Fellipe Bastos arriscou de longe, mas pegou fraco na bola, que caiu nos pés de Nicolas. O atacante bateu na saída do goleiro para decretar o 1 a 1. O VAR confirmou a posição regular.

Os times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da 31ª rodada do Brasileirão. Às 11h, o Goiás visita o Internacional, no Beira-Rio. Um pouco mais tarde, às 18h, o Ceará encara o Atlético-MG, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 GOIÁS

CEARÁ – João Ricardo; Lucas Ribeiro (David Ricardo), Gabriel Lacerda e Luiz Otávio; Nino Paraíba, Richardson (Fernando Sobral), Guilherme Castilho (Geovane), Vina e Victor Luis; Mendoza (Lima) e Jô (Zé Roberto). Técnico – Lucho González.

GOIÁS – Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio (Hugo); Auremir, Diego (Nicolas) e Marquinhos Gabriel (Luan Dias); Vinicius (Felipe Bastos), Pedro Raul e Dadá Belmonte (Pedro Junqueira). Técnico – Jair Ventura.

ÁRBITRO – Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

GOLS – Mendoza, a 1, e Nicolas, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Lacerda, Richardson e Mendoza (Ceará) e Diego, Hugo e Luan Dias (Goiás).

CARTÃO VERMELHO – Viña (Ceará).

RENDA – R$ 87.749,77

PÚBLICO – 16.690 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

