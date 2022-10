Mutantes fazem único show em SP antes de saírem em turnê pelos Estados Unidos

Por Estadão - Estadão 2

Os Mutantes vão fazer um único show em São Paulo antes de partirem para uma longa turnê nos Estados Unidos e, depois, seguirem por outros países. Com clássicos da carreira e algumas canções do novo álbum ZZYZX, o guitarrista e cantor Sérgio Dias lidera seu grupo no show de 21 de outubro, no Teatro Bravos, às 21h, com ingressos entre R$ 110 e R$ 300. Esta será a volta aos palcos depois dos dois anos em que o mundo parou.

O álbum ZZYZX foi lançado um pouco antes da pandemia com onze faixas, sendo duas em português. A formação tem o guitarrista Camilo Macedo, o baterista Claudio Tchernev, o baixista Vinícius Junqueira, o tecladista Henrique Peters e a cantora Esméria Bulgari. No repertório, além das músicas do ZZYZX, virão Balada do Louco, Bat Macumba, Panis et Circensis, Tecnicolor, Cantor de Mambo e Cidadão da Terra.

Serviço

Os Mutantes

Data: dia 21 de outubro

Horários: 21h

Ingressos: entre R$ 110 e R$ 300

Teatro Bravos

Rua Coropé, 88 – Pinheiros

Complexo Aché Cultural, entre as Avenidas Faria Lima e Pedroso de Morais.

