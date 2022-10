São Paulo enfrenta América-MG sem Diego Costa e com André Anderson no banco

Por Estadão - Estadão 4

Com uma tendinite no joelho direito, o zagueiro Diego Costa vai desfalcar o São Paulo no duelo contra o América-MG, nesta quinta-feira, às 20 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em compensação, o técnico Rogério Ceni terá como opção no banco de reservas o meia André Anderson, recuperado de lesão que o tirou do time desde julgo.

Antes de viajar para a capital mineira, Ceni orientou um último o treino no CT da Barra Funda, quando orientou os jogadores em atividades técnicas e táticas. Finalizações e passes foram aperfeiçoados durante os treinamentos.

Um formação provável para começar o jogo no Estádio Independência deverá formar com: Felipe Alves; Igor Vinicius (Rafinha), Ferraresi, Léo e Reinaldo; Pablo Maia; Alisson, Rodrigo Nestor e Patrick; Luciano e Calleri.

O jogo é muito importante para o São Paulo porque o América, com 42 pontos, é o oitavo colocado, dono provisório da última vaga para a próxima edição da Libertadores. O time tricolor soma 37 e tem como principal missão garantir vaga na competição sul-americana em 2023.

