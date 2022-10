Polícia investiga se caminhão vazou gás tóxico que afetou bairro de Pontal

Por Estadão - Estadão 9

Moradores de um bairro da cidade de Pontal, no interior de São Paulo, afetados por um vazamento de gás tóxico na noite desta terça-feira, 4, relataram à polícia ter visto um caminhão de transporte de substâncias gasosas passando pela região atingida. O vazamento deixou uma pessoa morta, levou outras 95 para o hospital e forçou o esvaziamento de casas da área.

Após a passagem do caminhão, as pessoas começaram a passar mal e buscaram atendimento na Santa Casa da cidade. A Polícia Civil deve seguir ouvindo testemunhas nos próximos dias. O delegado responsável, Igor Dorsa, disse já ter reunido imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o veículo mencionado. Até agora, a causa oficial do episódio ainda não foi esclarecida.

“Trabalhamos com a informação de que um caminhão transportando algum tipo de gás e com vazamento passou pela região.” afirmou Dorsa. Um boletim de ocorrência por homicídio culposo foi registrado e a polícia trabalha também com a investigação de crime ambiental de poluição.

Ao longo desta quarta-feira, 5, peritos da polícia, juntamente com a Cetesb, vistoriaram quatro empresas na região e nenhuma irregularidade foi encontrada ou algo que apontasse vazamento e descarte irregular de produto químico; Residências também foram vistoriadas, mas nada suspeito foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, os moradores da Rua Alexandre Andruciolli foram os primeiros a sentir o cheiro forte e começaram a apresentar sintomas respiratórios e ardência nos olhos. Equipes da PM, Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal foram para o local e isolaram a área. A princípio, os moradores de parte do quarteirão precisaram deixar suas casas. Um carro de som chegou a ser usado para transmitir essa orientação e mais de mil pessoas aguardaram fora de seus imóveis.

A prefeitura da cidade disponibilizou o ginásio de esportes para abrigar as famílias. Cinquenta pessoas passaram a noite no local e puderam voltar para as suas casas na manhã desta quarta-feira, 5.

Sônia Souza, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

