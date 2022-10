No Reino Unido, Truss defende cortes de impostos; prioridade é crescimento, diz

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, voltou a defender seus planos fiscais nesta quarta-feira, com os argumentos de que o crescimento do país não tem sido suficientemente forte e que os cortes de impostos que propôs ajudarão os britânicos a enfrentar a crise econômica global.

Continua depois da publicidade

Em discurso durante evento do Partido Conservador britânico, na cidade inglesa de Birmingham, Truss afirmou que suas prioridades são “crescimento, crescimento e crescimento”. “Não permitirei que a coalizão anticrescimento nos segure”, acrescentou, referindo-se a críticos de sua política fiscal.

Na semana passada, a libra britânica atingiu mínima histórica frente ao dólar e o juro do bônus do governo britânico (Gilt) de 10 anos saltou aos maiores níveis desde 2008 em reação aos planos de Liz, que foram anunciados em 23 de setembro.

Truss reafirmou nesta quarta que reduzirá a carga tributária, defendendo os cortes de impostos como algo “correto” tanto do ponto de vista moral quanto econômico. “Nestes tempos difíceis, precisamos nos esforçar mais”, afirmou.

Continua depois da publicidade

A premiê, que chegou a ter o discurso brevemente interrompido por ativistas do Greenpeace, disse também que seu governo irá “concretizar a promessa do Brexit”, como é conhecido o processo de retirada do Reino Unido da União Europeia (UE). “Até o fim do ano, toda a burocracia da UE será relegada ao passado”, prometeu.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].