CRB vence Chapecoense com dois gols de Anselmo Ramon e respira na Série B

O atacante Anselmo Ramon marcou os dois gols da vitória do CRB por 2 a 1, nesta noite, sobre a Chapecoense, no confronto direto da 33ª rodada e praticamente selou a permanência no Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. A noite de terça-feira também foi do goleiro Diogo Silva no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), que pegou um pênalti de Perotti e depois fez grandes defesas.

Além de marcar contra o ex-clube, o atacante Anselmo Ramon quebrou um jejum de cinco jogos sem marcar com a camisa do CRB, e voltou a marcar dois gols em uma partida, após um ano, quando ainda defendia justamente a Chapecoense. O resultado deixou o time comandado por Daniel Paulista com 43 pontos ganhos. Por outro lado, a derrota fez a Chapecoense ficar com apenas 38 pontos.

O confronto entre os desesperados começou bastante estudado, sabendo que um erro poderia ser fatal na luta contra o rebaixamento. Tanto CRB, quanto Chapecoense trocaram muitos passes, principalmente no meio campo. Quando abriu uma brecha, o CRB assustou com o meia Rafael Longuine, que puxou pela esquerda e arriscou de fora da área, obrigando o goleiro Saulo a espalmar, gerando um escanteio.

Após o levantamento e a cabeçada a bola bateu na mão do volante Marcelo Freitas, mas o pênalti só foi assinalado após a intervenção do VAR. Na batida, Anselmo Ramon bateu firme, no canto esquerdo,no alto e abriu o placar no Rei Pelé, aos 14 minutos. Além de fazer valer a lei do ex, o atacante quebrou um jejum de cinco jogos sem marcar pelo CRB.

Depois de tanto insistir nas jogadas laterais, o time visitante conseguiu a chance de ouro para igualar o marcador. Após cruzamento a meia altura, Thomás se antecipou ao zagueiro e sofreu pênalti, desta vez assinalado na hora pelo árbitro de campo. Perotti chamou a responsabilidade, chutou forte, mas o goleiro Diogo Silva saltou consciente no canto esquerdo e defendeu.

Após o susto, o CRB procurou prender a bola no ataque, mas viu novamente a Chapecoense levar perigo. Praticamente no último lance da primeira etapa. Thomas cobrou a falta na área, o zagueiro Xandão subiu mais alto que todos, e novamente o goleiro Diogo Silva evitou o empate.

A segunda etapa começou no mesmo ritmo da primeira. De forma lenta, com as duas equipes trocando passes. Quando acelerou a partida, o CRB conseguiu ampliar o marcador, aos 11 minutos. Na primeira chegada, Fabinho disparou pela direita e cruzou para o meio da área, onde o atacante AnselmoRamon pegou de primeira e estufou as redes.

Com dois gols a seu favor, o CRB abdicou de ter a posse da bola, querendo valer-se dos contra ataques. Enquanto a Chapecoense voltava a esbarrar na falta de criatividade para definir as jogadas e agora com encontrava um adversário mais retraído.

A alternativa encontrada desta vez foi a bola parada. Thomas cobrou o escanteio na segunda trave, o goleiro Diogo Silva ficou indeciso na hora de sair e o zagueiro Xandão subiu para cabecear firme, descontando o marcador e colocando fogo na partida aos 31 minutos. O zagueiro também fez valer a lei do ex, já que passou pelo CRB, no ano de 2020.

Com a defesa bem postada, o CRB ainda perdeu duas chances de liquidar a partida em contra-ataques. Primeiro, Fabinho recebeu em profundidade, limpou a marcação e chutou para grande defesa de Saulo, que salvou a Chapecoense. Depois foi a vez de Frazan salvar o time catarinense. Paulinho Moccelin infiltrou na área, finalizou com tudo, o chute saiu mascado. Quando a bola parecia entrar, o zagueiro salvou em cima da linha.

Com seis minutos de acréscimos, o final foi de emoção para o torcedor do CRB. Acuado, a Chapecoense tentou de todas as formas colocar a bola na área, mas sem sucesso. E o confronto direto acabou com a vitória do CRB por 2 a 1.

Na próxima rodada, a 34ª, o CRB viaja para Muriaé (MG), onde enfrenta o Tombense, no sábado, às 18h30, no estádio Soares de Azevedo. Também no sábado, porém mais cedo, às 11h, a Chapecoense recebe o Operário-PR, na Arena Condá, em mais um duelo direto contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 X 1 CHAPECOENSE

CRB – Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Gilvan (Diego Ivo) e Guilherme Romão; Yago (Uilian Correia), Marthã (Claudinei),Juninho Valoura e Rafael Longuine (Emerson Negueba); Fabinho (Paulinho Moccelin) e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

CHAPECOENSE – Saulo; Ronei, Frazan,Xandão (Derek) e Fernando; Marcelo Freitas (Matheus Bianqui), Pablo Oliveira e Thomas; Felipe Ferreira (Chrystian), Willian Popp (Luizinho) e Perotti (Jonathan). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Anselmo Ramon, aos 14 minutos do primeiro tempo e aos 11 minutos do segundo tempo (CRB); Xandão, aos 31 minutos do segundo tempo (Chapecoense).

ÁRBITRO – Diogo Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS – Gilvan, Marthã,Guilherme Romão, Anselmo Ramon, Paulinho Moccelin, Uillian Correia e Fabinho (CRB); Marcelo Freitas, Saulo e Matheus Bianqui (Chapecoense).

RENDA – R$ 28.853,00.

PÚBLICO – 4.214 total.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, Maceió (AL).

