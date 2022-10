Criciúma perde para o Vila Nova e fica longe do G-4 da Série B

Por Estadão - Estadão 6

Depois de entrar em campo nesta 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B sonhando em se aproximar do G-4 e do acesso, o Criciúma levou um banho de água fria na noite desta terça-feira. Jogando fora de casa, o time catarinense chegou a dominar boa parte do jogo, mas acabou derrotado pelo Vila Nova, no estádio do OBA, por 1 a 0. Arthur Rezende, de pênalti, marcou o único gol do duelo no segundo tempo.

Com o resultado, além de dificultar a vida do adversário, o Vila Nova manteve a série invicta que já dura cinco rodadas e agora aparece com 41 pontos, seis na frente do CSA, que tem 35 e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Criciúma ficou 46. O Vasco, quarto colocado, tem 50.

Mesmo jogando fora de casa, foi o Criciúma quem começou dominando as jogadas ofensivas do duelo. Logo aos sete minutos, Lohan recebeu na entrada da área e soltou o pé, de primeira, mas acabou colocando muita força na bola que saiu por cima do gol. Aos 22 minutos, foi a vez de Hélder tentar um chute cruzado, mas desta vez Tony fez a defesa.

A resposta do Vila Nova veio em um erro da defesa do Criciúma. Aos 27 minutos, depois de uma bola recuada, o goleiro Gustavo demorou para dar o chutão e o atacante Neto Pessoa chegou bloqueando e quase mandou para o gol. Já nos acréscimos, Dentinho também levou perigo, mas Gustavo espalmou.

Na volta do intervalo, o jogo continuou movimentado, mas bastante truncado no meio-campo. Em um lance parecido com o que aconteceu no primeiro tempo, Dentinho disparou para o Vila Nova e Gustavo se esticou todo para espalmar para fora. Depois de tanto tentar, o gol da vitória do Vila Nova saiu em uma jogada polêmica. Aos 35 minutos, Matheuzinho recebeu na área e foi derrubado na hora do chute. No primeiro momento, o árbitro marcou pênalti, mas voltou atrás após o assistente marcar impedimento. O lance, porém, foi analisado pelo VAR e depois a penalidade acabou marcada. Arthur Rezende foi para a cobrança e não desperdiçou, aos 41 minutos. Não houve tempo de reação.

Os dois times já voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na sexta-feira, o Criciúma recebe o Náutico, no estádio Heriberto Hulse, às 19h. No sábado, o Vila Nova visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 CRICIÚMA

VILA NOVA – Tony; Alex Silva (Railan), Rafael Donato, Alisson Cassiano e Willian Formiga (Jefferson); Sousa, Arthur Rezende e Wagner (Matheuzinho); Dentinho, Neto Pessoa (Daniel Amorim) e Kaio Nunes (Hugo Cabral). Técnico: Allan Aal.

CRICIÚMA – Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Hélder (Marcelo Hermes); Marcos Serrato (Fernando Viana), Arilson (Rômulo) e Thiago Alagoano (Ítalo); Fellipe Mateus, Lohan e Hygor. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO – Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

GOL – Arthur Rezende, de pênalti, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Kaio Nunes (Vila Nova) e Marcos Serrato e Hygor (Criciúma).

RENDA – R$ 43.025,00.

PÚBLICO – 5.568 torcedores.

LOCAL – Estádio do OBA, em Goiânia (GO).

