Zé Roberto e jogadoras celebram 3 a 2 sobre Itália com 'alegria e força do grupo'

Nenhum resultado na atual edição do Campeonato Mundial de Vôlei foi tão comemorado pelo Brasil quanto a vitória por 3 a 2 sobre a Itália, nesta terça-feira, em Roterdã, na Holanda. O técnico José Roberto Guimarães e as jogadoras da seleção estavam muito entusiasmados após o triunfo e exaltaram a alegria e a força apresentada pelo grupo.

“O diferencial da nossa equipe é o time. Quando jogamos com essa alegria, dando confiança uma para outra, com atitude, é difícil jogar contra a nossa equipe”, afirmou a capitã Gabi, maior pontuadora do jogo com impressionantes 30 bolas vencedoras.

A oposta elogiou a postura das companheiras em uma partida bastante disputada em reencontro após derrota na final da Liga das Nações por 3 a 0 para as italianas.

“Sabemos que jogamos no conjunto e as meninas me deram força o tempo todo. Se acreditarmos ponto a ponto podemos jogar de igual para igual contra qualquer um dos times”, garantiu Gabi. “Estamos focadas na postura e atitude. Foi um resultado muito importante contra uma das equipes favoritas da competição. A caminhada é muito longa e já vamos pensar em Porto Rico”, completou, pensando no embate de quinta-feira.

As palavras de Gabi foram endossadas por Tainara e Carol e também pelo técnico Zé Roberto, que celebrou a postura forte da equipe, sobretudo nos momentos de dificuldade dentro do jogo, no qual soube reagir e mostrou concentração.

“Fiquei muito feliz com o resultado e o comportamento da equipe. Passamos por muitas adversidades durante o jogo e conseguimos ser eficientes nas horas decisivas”, celebrou o técnico. “A diferença do jogo foi o número de erros. O sistema defensivo hoje funcionou melhor e é muito difícil parar a Egonu. O time teve uma lucidez muito grande na marcação do bloqueio e no sistema defensivo.”

Segunda maior pontuadora do time, com 14 bolas no chão, Carol revelou que a seleção sabia de todos os pontos fortes das italianas após análise minuciosa da oponente.

“Estudamos bastante o time delas e jogamos muito bem taticamente”, disse. “A equipe mostrou uma postura muito boa e acreditamos em todos os momentos. São vários jogos e queremos chegar na final. O diferencial foi a força do nosso grupo.”

Palavras semelhantes às de Tainara, autora de 13 pontos. “Foi uma vitória do grupo. Fiquei um pouco ansiosa no jogo de hoje, mas tenho que agradecer a energia e força que o grupo me deu em todos os momentos. A Gabi nos passa muito confiança, além de ser um ser humano incrível. É muito bom jogar ao lado dela.”

