Presidente licenciado do PSDB-RS declara apoio a Bolsonaro

Por Estadão - Estadão

O presidente licenciado do PSDB do Rio Grande do Sul e deputado federal reeleito no domingo (2), Lucas Redecker, declarou apoio ao atual chefe do Executivo nacional, Jair Bolsonaro (PL), na corrida presidencial. Na justificativa, Redecker diz que sua maior preocupação é evitar um retorno dos governos petistas na presidência da República.

“Para à Presidência, a maior preocupação, é o não retorno do método de governo que o PT apresentou enquanto esteve à frente presidência da república. Com isso, o melhor caminho para o Brasil é o presidente Bolsonaro”, anunciou, na noite de segunda-feira (3) no Twitter.

O anúncio, contudo, ocorreu no mesmo dia em que o ex-governador do Rio Grande do Sul e que disputa o segundo turno estadual, Eduardo Leite (PSDB), ter preferido se abster de uma manifestação sobre a corrida presidencial antes de dialogar com o grupo político. No entanto, a nível estadual, Leite afirmou estar disposto a dialogar com o PT para a formação de uma aliança.

Sofia Aguiar

Estadao Conteudo

