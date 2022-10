Coreia do Norte dispara míssil balístico que sobrevoa o Japão

Por Estadão - Estadão 7

A Coreia do Norte disparou nesta terça-feira, 3, local um míssil balístico sobre o Japão, disseram seus vizinhos, aumentando os testes de armas projetadas para atingir alvos-chave em aliados regionais dos Estados Unidos em meio à diplomacia nuclear paralisada. O gabinete do primeiro-ministro japonês disse que pelo menos um míssil disparado da Coreia do Norte sobrevoou o Japão e acredita-se que tenha caído no Oceano Pacífico.

Ele disse que as autoridades emitiram um alerta aos moradores das regiões do nordeste para evacuar os prédios próximos no que teria sido o primeiro alerta desse tipo em cinco anos. Os trens foram temporariamente suspensos nas regiões japonesas de Hokkaido e Aomori antes de suas operações serem retomadas mais tarde, após um aviso do governo de que o míssil norte-coreano parecia ter caído no Pacífico.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que também detectou o lançamento de um míssil balístico que foi disparado em direção às águas orientais do Norte. Não deu mais detalhes, como a distância que a arma voou.

O lançamento é a quinta rodada de testes de armas da Coreia do Norte nos últimos 10 dias, no que foi visto como uma aparente resposta aos exercícios militares entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. A Coreia do Norte vê esses exercícios como um ensaio de invasão. Os mísseis disparados durante as últimas quatro rodadas de lançamentos foram de curto alcance e caíram nas águas entre a Península Coreana e o Japão. Esses mísseis são capazes de atingir alvos na Coreia do Sul.

