Brasil registra 5.145 casos de covid em 24h; média móvel é de 6.468

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A media móvel de casos de covid-19 foi hoje a 6.468, queda de 15% ante o índice de duas semanas atrás. Em 24 horas, foram registradas 5.145 contaminações, elevando o total a 34.726.506.

Continua depois da publicidade

As informações são do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19. Os números estão sujeitos a revisões.

O Brasil registrou 52 mortes por covid-19 de ontem para hoje, elevando o total de óbitos a 686.421. A média móvel semanal de vidas perdidas foi de 77, alta de 5% em relação à de duas semanas. Das 27 unidades da Federação, 22 reportaram números hoje. Dessas, 13 não computaram óbitos.

Mateus Fagundes

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].