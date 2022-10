Vendas de veículos caem 7% em setembro, após bom desempenho em agosto

Por Estadão - Estadão 8

As vendas totais de veículos voltaram a cair em setembro, depois ter registrado em agosto o melhor resultado em 20 meses. Foram vendidas 194 mil unidades, incluindo caminhões e ônibus, resultado 7% menor que o do mês anterior, mas 25% superior ao de setembro de 2021.

Um dos motivos apontados por analistas do setor são os juros altos e a dificuldade na obtenção de crédito, já que os bancos estão mais seletivos.

A oferta de modelos nas lojas tem melhorado, porque o problema com a falta de componentes para a produção diminuiu, embora ainda afete algumas fabricantes.

No acumulado do ano, as vendas totais somam 1,5 milhão de unidades, 4,7% abaixo do resultado de igual período de 2021.

No segmento de automóveis e comerciais leves a queda foi de 6,6% em setembro na comparação com agosto, embora tenha crescido 26,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, somando 181,6 mil unidades.

Segundo a consultoria Bright, grande parte do desempenho continua sendo puxada pela vendas diretas – a frotistas, locadoras, etc -, que responderam por 50,5% dos negócios. Em agosto, essa participação tinha atingido 53%.

No mês, os utilitários-esportivos (SUVs) representaram 34,5% das vendas, seguidos pelos hatchbacks, com 32,5%. As picapes ficaram com 17,5% dos negócios. A participação de eletrificados, de acordo com a Bright, se manteve em alta, correspondendo a 3,4% das vendas totais.

Os dados são do mercado e os números oficiais serão divulgados amanhã pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Marcas e modelos

No ano, a Fiat mantém sua liderança, com 21,8% de todos os automóveis e comerciais leves vendidos no País. Entre as cinco maiores, na sequência estão General Motors (14,5%), Volkswagen (13,1%), Hyundai (9,9%) e Toyota (9,8%).

Na lista dos modelos mais vendidos de janeiro a setembro estão Fiat Strada (86 mil unidades), Hyundai HB20 (70,7 mil), Chevrolet Onix (60,6 mil), Volkswagen Gol (53 mil) e Chevrolet Onix Plus (51,8 mil).

Usados

No caso de veículos usados, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) informa que foram vendidos cerca de 1,2 milhão de veículos usados em setembro, com média diária de vendas 3,5% superior ante a de agosto.

Ainda assim, o total acumulado de veículos seminovos e usados até setembro é de 9,77 milhões de unidades, ainda 15,6% inferior ao de igual período de 2021.

Segundo a entidade, houve aumento expressivo na procura por modelos seminovos (de 0 a 3 anos), com um crescimento de 20% no mês passado em comparação a agosto, somando 212,7 mil unidades.

Cleide Silva

Estadao Conteudo

