Corinthians faz único treino antes de visita ao lanterna Juventude

O time do Corinthians só treinou uma vez antes de enfrentar o Juventude, nesta terça-feira, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco alvinegro se reapresentou nesta segunda-feira, após a vitória de sábado, Neo Química Arena, sobre o Cuiabá.

O técnico Vítor Pereira deverá fazer poucas alterações na equipe. Uma mudança certa é a ausência do volante Fausto Vera, que vai cumprir suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Roni e Ramiro surgem com mais possibilidades de ficarem com a vaga.

O lateral-direito Rafael Ramos e o volante Maycon, recuperados de lesão, continuam aprimorando a forma física e só deverão ser opção para Vítor Pereira, sábado, contra o Athletico-PR, na Neo Química Arena.

Uma formação para entrar em campo no Rio Grande do Sul poderá formar com: Cássio; Fagner (Robson Bambu), Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz e Giuliano; Gustavo Mosquito, Róger Guedes (Mateus Vital) e Yuri Alberto.

Com 50 pontos, o Corinthians inicia a rodada na quarta colocação, superado apenas pelo líder Palmeiras, Internacional e Fluminense. O Juventude é o lanterna do Brasileirão, com 19 pontos. A equipe gaúcha tem apenas três vitórias, dez empates e 16 derrotas.

