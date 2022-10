Tércio Arnaud Tomaz volta ao Planalto com cargo de assessor de Bolsonaro

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro Tércio Arnaud Tomaz está de volta ao Palácio do Planalto. O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 3, traz a nomeação dele para o cargo de assessor especial da Assessoria Especial do Presidente da República, o mesmo que tinha antes de deixar o posto para concorrer nas eleições deste ano.

Continua depois da publicidade

Tércio Tomaz, tido como um dos integrantes do chamado “gabinete do ódio” instalado no Planalto, estava como suplente de Bruno Roberto, que tentava pelo PL a vaga de senador da Paraíba neste pleito, mas não obteve sucesso. Quem venceu no Estado foi Efraim Filho (União Brasil).

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].