Taxas de juros desabam até 25 pontos-base após fim do 1º turno e com exterior

Os juros futuros acompanham o dólar e têm queda forte na manhã desta segunda-feira, 3, em especial os longos, em reação ao desfecho do primeiro turno das eleições, além do recuo dos juros dos Treasuries. No início desta manhã, com 99,99% das urnas apuradas, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha 48,43% dos votos e o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), 43,20%.

Também pela manhã, o Boletim Focus mostrou que as estimativas para IPCA de 2024 pararam de subir, ficando em 3,50%.

Às 9h30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 11,28%, de 11,53% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 caía para 11,43%, de 11,58%, e o para janeiro de 2024 cedia para 12,73%, de 12,77% no ajuste de sexta-feira. O dólar à vista tinha queda de 2,17%, a R$ 5,2778.

O rendimento da T-note de 10 anos recuava a 3,702% (de 3,795%).

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

