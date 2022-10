Confiança do setor manufatureiro no Japão piora pelo 3º trimestre consecutivo

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Advertisement

A confiança do setor manufatureiro do Japão se deteriorou pelo terceiro trimestre consecutivo, em meio a preocupações persistentes sobre cortes de oferta. O principal índice de sentimento de grandes fabricantes caiu de 9 em junho para 8 em setembro, segundo o relatório “Tankan” do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), que é divulgado trimestralmente.

Continua depois da publicidade

O resultado frustrou a expectativa de economistas consultados pela provedora de dados Quick, que previam avanço do indicador a 11.

O índice reflete o porcentual de empresas japonesas que descreveram as condições de negócios como favoráveis menos as que relataram condições desfavoráveis.

Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].