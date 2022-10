No RS, Onyx (PL) vai disputar o 2º turno com Eduardo Leite (PSDB)

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) vão disputar o segundo turno das eleições. Com 100% das urnas apuradas, Onyx teve 37,50% dos votos, enquanto Leite ficou com 26,81%. O candidato do PT, Edegar Pretto, terminou em terceiro lugar, com 26,77% dos votos válidos. Pretto teve apenas 2.491 votos a menos que Eduardo Leite.

Continua depois da publicidade

Karla Spotorno

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].