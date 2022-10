Fátima Bezerra, do PT, é reeleita governadora do Rio Grande do Norte

Por Estadão - Estadão 9

Fátima Bezerra, do PT, foi reeleita neste domingo, 2, governadora do Rio Grande do Norte para os próximos quatros anos. Ela foi reeleita com vitória no primeiro turno.

A vitória foi confirmada às 20h49. Com 99,6% das urnas apuradas, a atual governadora do RN recebeu 1.061.807 votos, o que representa 58,3% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Fabio Dantas, do Solidariedade, com 404.396 votos. O terceiro colocado, Capitão Styvenson (Podemos), somou 306.562 votos.

Fátima Bezerra, 67 anos, é natural de Nova Palmeira (PB). A governadora eleita é formada em pedagogia e foi professora da rede pública de ensino municipal de Natal. Em 2016, foi eleita deputada federal e, em 2010, conquistou a reeleição. Em 2014, elegeu-se senadora, mas deixou o cargo após vencer a disputa pelo governo potiguar em 2018.

