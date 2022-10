Feninfra espera que governo eleito no 2º turno enfrente os desafios do País

Por Estadão - Estadão 4

A presidente da Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática (Feninfra), Vivien Mello Suruagy, disse esperar que o governo que for eleito no segundo turno enfrente “os enormes desafios do País, em especial nas telecomunicações, setor essencial para o desenvolvimento de inúmeros segmentos da economia e grande gerador de inovação, empregos e investimentos.” Apesar da contagem de votos acirrada, Suruagy avaliou que o grande vitorioso no fim desta primeira etapa da eleição foi o eleitor brasileiro que “se manifestou democraticamente e de forma pacífica.”

Circe Bonatelli

Estadao Conteudo

