Imprensa internacional destaca 'surpresa' com vantagem abaixo da esperada de Lula

A imprensa estrangeira reporta os resultados da disputa eleitoral no Brasil, com alguns dos meios destacando que a vantagem entre os primeiros colocados ficou abaixo do esperado nas pesquisas. O argentino Clarín publica na manchete de seu site a “surpresa nas eleições do Brasil”, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tendo menor vantagem que o esperado sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro.

Em linha similar, o La Nación também trazia a “surpresa” na principal manchete de seu site e informava sobre o segundo turno. No Chile, o La Tercera dizia que Bolsonaro “perde por margem estreita ante Lula no primeiro turno das presidenciais no Brasil”, enquanto na Colômbia El Tiempo também dava em destaque à indicação de segundo turno.

Na Europa, o espanhol El País via Lula “ganhando pelo mínimo, ante um Bolsonaro reforçado”, com o atual líder se saindo melhor do que apontavam as sondagens. Em Portugal, o Público reportava minuto a minuto a apuração, destacando a virada de Lula com a apuração mais adiantada. Outros meios locais, como Diário de Notícias e Jornal de Notícias, também destacavam em seus sites o segundo turno à vista.

