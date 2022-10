Com 95,04% apurados, Lula tem 47,63%, Bolsonaro 43,88% e Simone 4,24%

Por Estadão - Estadão 3

Com 95,04% das urnas apuradas, o candidato do PT à Presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se mantém na liderança, com 47,63% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 43,88%. A candidata do MDB Simone Tebet vem em terceiro, com 4,24%. Ciro Gomes (PDT) tem 3,06%. Soraya Thronicke (União) está com 0,51%. Felipe d’Ávila (Novo), 0,49%. A vantagem de Lula sobre Bolsonaro foi ampliada para 3,75 pontos porcentuais.

Isadora Duarte

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo.

