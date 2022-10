No RJ, Cláudio Castro (PL) é reeleito com 58,22% dos votos

Por Estadão - Estadão 2

O candidato do Partido Liberal (PL) ao governo do Rio de Janeiro, e atual governador do Estado, Cláudio Castro, venceu a disputa fluminense no primeiro turno na eleição para governador, obtendo 58,22% dos votos. Em segundo lugar ficou Marcelo Freixo (PSB), com 26,7% da preferência dos eleitores.

Castro era vice do governador Wilson Witzel, que sofreu impeachment em abril do ano passado. Na eleição para o governo do Rio de Janeiro, o atual governador teve apoio do presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, enquanto Freixo foi apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Antes de assumir a vaga de Witzel, o político havia sido vereador pelo Rio de Janeiro em 2016. Durante sua campanha, Castro, advogado e cantor gospel, defendeu o presidente Bolsonaro, mas também fez acenos para o então líder nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula, ao declarar que não via ameaça ao País em uma eventual volta do petista ao poder.

