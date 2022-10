Justiça: 19 ocorrências de boca de urna e 7 de transporte ilegal já registradas

Por Estadão - Estadão 3

Até as 11 horas da manhã de hoje, 19 ocorrências de boca de urna e sete de transporte ilegal de eleitores foram registradas. Ao todo 316 crimes eleitorais foram registrados desde o dia 15 de agosto. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As ocorrências de boca de urna ocorreram no Acre (3), Rio Grande do Sul (3), Maranhão (2), Minas Gerais (2), Sergipe (2), Espírito Santo (1), Mato Grosso do Sul (1), Pará (1), Paraíba (1), Pernambuco (1), São Paulo (1) e Tocantins (1).

Três dos casos de transporte irregular de eleitores ocorreram no Rio de Janeiro, outros dois no Rio Grande do Norte, um no Amazonas e outro em Santa Catarina.

Foram 95 ocorrências de compra de votos ou corrupção eleitoral. Os três Estados com mais registros desta categoria são: Amapá (17), Roraima (13) e Rio de Janeiro (9).

Ao todo, 128 prisões relacionadas a crimes eleitorais foram registradas no período e R$ 1.730.882,00 foram apreendidos.

Marianna Gualter

Estadao Conteudo

