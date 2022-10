Alckmin vota em São Paulo

Por Estadão - Estadão 3

O ex-governador de São Paulo e candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), votou no Colégio Santo Américo, zona Sul de São Paulo, na manhã deste domingo, 2. O ex-governador está acompanhado da esposa Lu Alckmin e aguarda na fila para votação. Ele foi recebido por apoiadores aos gritos de Lula e por eleitor ao grito de mito.

Mais cedo, Alckmin acompanhou a votação de Lula em São Bernardo do Campo. Depois da votação, Alckmin deve se dirigir para hotel no Centro de São Paulo onde deve descansar até o fim do dia quando acompanhará apuração de votos com aliados e participará de entrevista coletiva junto com Lula.

