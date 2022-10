Athletico-PR quebra jejum de vitórias ao bater o lanterna Juventude por 2 a 0

Por Estadão - Estadão 4

Depois de três jogos sem vitória, o Athletico-PR conseguiu se reabilitar para seguir tranquilo no G-6 do Campeonato Brasileiro. Em um sábado atípico, de rodada cheia por conta das eleições no domingo, o time paranaense recebeu e venceu o lanterna Juventude, pelo placar de 2 a 0, na Arena da Baixada. Vitinho e Fernandinho, um em cada tempo, fizeram os gols.

Com o resultado, o Athletico-PR, que nitidamente está com a cabeça na final da Copa Libertadores contra o Flamengo no final do mês de outubro, ocupa a sexta colocação, com 47 pontos. Já o Juventude segue na lanterna, agora vindo de dez jogos sem vitória, com apenas 19 pontos. O Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 31.

O Athletico-PR começou em cima do Juventude, principalmente com jogadas pelas laterais do campo. Tanto que o primeiro gol saiu em uma dessas jogadas. Aos 19 minutos, Vitor Roque cruzou rasteiro para Vitinho, que se livrou dos zagueiros e só empurrou para o fundo das redes.

Minutos depois, aos 34, Terans teve a oportunidade de fazer o segundo, em um chute de fora da área, mas Pegorari fez grande defesa. A partir daí, o Juventude até tentou equilibrar as ações, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial do Athletico-PR.

Na volta para o segundo tempo, o duelo seguiu da mesma forma, com o Athletico-PR criando as melhores oportunidades e o Juventude se defendendo como podia. Mas, aos 23 minutos, os donos da casa conseguiram ampliar o placar. Após um contra-ataque, Fernandinho recebeu na entrada da área e chutou firme. A bola ainda desviou no zagueiro Vitor Mendes antes de entrar no gol.

Em situação complicada, o Juventude se mandou ao ataque para pelo menos diminuir o placar, mas sem sucesso. A melhor oportunidade aconteceu aos 43 minutos, quando Chico apareceu no meio da área e bateu cruzado. Mas, Bento espalmou para fora, confirmando os 2 a 0.

Os dois times já voltam a campo neste meio de semana para a disputa da 30ª rodada do Brasileirão. Na terça-feira, o Juventude recebe o Corinthians, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 21h30. Na quarta-feira, o Athletico-PR encara o Fortaleza, de novo na Arena da Baixada, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 JUVENTUDE

ATHLETICO-PR – Bento; Orejuela, Thiago Heleno, Nicolás Hernández e Pedrinho; Fernandinho, Erik e Terans (Christian); Canobbio (Cuello), Vitor Roque (Pablo) e Vitinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

JUVENTUDE – Pegorari; Rodrigo Soares (Paulo Henrique), Thalisson Kelven, Vitor Mendes e Capixaba; Elton (Jean), Jadson (Chico), Rafinha (Vitor Gabriel) e Gabriel Tota (Felipe Pires); Guilherme Parede e Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

CARTÕES AMARELOS Canobbio, Vitor Roque, Vitor Mendes e Pedro Henrique (Athletico-PR). Elton, Gabriel Tota e Felipe Pires (Juventude).

GOLS – Vitinho, aos 19 minutos do primeiro tempo e Fernandinho, aos 23 minutos do segundo tempo.

RENDA – R$ 254.360,00.

PÚBLICO – 13.625 pagantes (14.403 total).

LOCAL – Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

