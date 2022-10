Após golpe, manifestantes atacam embaixada francesa em Burkina Faso

Por Estadão - Estadão 8

Manifestantes furiosos atacaram neste sábado (1) a embaixada francesa em Uagadugu, capital de Burkina Faso, província de Kadiogo. O ato ocorreu depois que apoiadores do novo líder do golpe do país da África Ocidental acusaram a França de abrigar o presidente interino deposto, acusação que as autoridades francesas negaram veementemente.

Continua depois da publicidade

Um grupo de soldados que apareceu na televisão estatal nesta sexta-feira (30) anunciou que o tenente-coronel Paul Henri Sandaogo Damiba havia sido derrubado menos de nove meses depois que ele próprio deu um golpe em Burkina Faso.

Enquanto seu paradeiro permanecia desconhecido até a noite deste sábado, uma nova declaração atribuída a Damiba foi postada na página do Facebook da presidência de Burkina Faso dirigida ao recém-declarado líder, o capitão Ibrahim Traoré.

“Peço ao capitão Traore e companhia que recuperem o juízo para evitar uma guerra fratricida que Burkina Faso não precisa”, disse o comunicado atribuído a Damiba, que, ao contrário de outros líderes da África Ocidental depostos, ainda não tendeu à renúncia.

Continua depois da publicidade

Na manhã deste sábado, comentários de um porta-voz do conselho desencadearam uma explosão de raiva em Ouagadougou, a capital. “Damiba tentou se retirar para a base militar francesa de Kamboins, na França, para preparar uma contra-ofensiva para semear a divisão entre nossas forças de defesa e segurança”, disse o tenente Jean Baptiste Kabre, lendo um comunicado em nome da nova liderança da junta. Fonte: Associated Press.

