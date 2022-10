Pesquisa Datafolha: Haddad tem 39%, Tarcísio, 31% e Garcia, 23% dos votos válidos

Por Estadão - Estadão 10

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) aparece com 39% das intenções de votos válidos para o governo de São Paulo, segundo Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º), véspera do primeiro turno das eleições de 2022.

Candidato do Republicanos, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas confirma a segunda posição com 31% das intenções de votos.

O atual governador do Estado, o tucano Rodrigo Garcia, aparece com 23%. Essa pesquisa considera apenas os votos válidos, não contabilizando, portanto, os votos brancos e nulos e indecisos.

Segundo turno

A Pesquisa Datafolha de intenção de votos para o governo de São Paulo mostra o atual governador Rodrigo Garcia derrotando numericamente o ex-prefeito Fernando Haddad no segundo turno. Contra Haddad, o governador teria 43% dos votos totais contra 42% do petista, um empate técnico segundo da pesquisa. Os votos em brancos e nulos somariam 12% e 3% dos entrevistados não souberam responder.

No cenário de um segundo turno entre Haddad e Tarcísio de Freitas, o petista venceria com 46% dos votos contra 41% do candidato apoiado por Bolsonaro. Os votos brancos e nulos somam 10% e 3% dos entrevistados não souberam responder.

Senado

O candidato Márcio França (PSB) continua a liderar a corrida ao Senado por São Paulo com 45% dos votos válidos, informa a pesquisa Datafolha. O ex-governador é seguido do ex-ministro Marcos Pontes (PL), que tem 31%. No levantamento anterior, da última quinta-feira (29), França tinha 47%, enquanto Pontes marcava 30%.

Entre os demais candidatos, Edson Aparecido (MDB) soma 6% dos votos válidos. Janaina Paschoal (PRTB) tem 5%. Aldo Rebelo (PDT) e Vivian Mendes (UP) contam com 3% cada, enquanto Antônio Carlos (PCO), Ricardo Mellão (Novo) e Professor Tito Bellini (PCB) têm 2% cada. Dr. Azkoul (DC) soma 1%. Já a candidatura coletiva do PSTU, Mancha Coletiva Socialista, não pontua.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. A pesquisa ouviu 3,7 mil pessoas entre sexta-feira, 30 de setembro e hoje, 1º de outubro, em 79 municípios paulistas. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-09987/2022.

Francisco Carlos de Assis, Sofia Aguiar, Bruno Luiz, Daniel Galvão e Renata Pedini

Estadao Conteudo

