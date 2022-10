Com 2 gols nos acréscimos, Milan derrota o Empoli, fora de casa, pelo Italiano

Por Estadão - Estadão 3

O Milan conquistou uma importante vitória na oitava rodada do Campeonato Italiano, neste sábado, ao vencer o Empoli, fora de casa, por 3 a 1, com direito a dois gols nos acréscimos. Com o resultado, o time de Milão alcançou os 17 pontos, se igualando à Atalanta, só ficando atrás do líder Napoli (20), enquanto o Empoli permanece com sete, na 14ª colocação.

O jogo foi bastante disputado no primeiro tempo, com o Empoli, atuando em casa, buscando ser agressivo desde o início. O atacante Giroud, aos seis minutos, quase fez um golaço de calcanhar, mas o placar ficou sem gols durante os primeiros 45 minutos.

O segundo tempo estava com o mesmo panorama, mas os dez minutos finais foram eletrizantes. Rebic abriu o placar para o Milan, aos 34 minutos, mas Bajrami empatou para os anfitriões, aos 47, dando a impressão de que seria o resultado final.

Mas, em dois ataques nos acréscimos, o Milan conseguiu mais dois gols. O primeiro de Toure, aos 48, e outro de Rafael Leão, aos 52 minutos. O atacante português, mais uma vez, foi grande destaque da equipe milanesa.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

