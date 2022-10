Militância lulista bate boca com bolsonarista em janela de apartamento

Por Estadão - Estadão 5

Do alto janela de seu apartamento, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) fez sinal de “22”, número do candidato à reeleição nas urnas, para a militância petista que passava pela rua Augusta na caminhada final promovida pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Palácio do Planalto. Apoiadores de Lula reagiram ao gesto com vaias e xingamentos a Bolsonaro. Sem desdobramentos violentos, o bate boca aconteceu ao final do ato com Lula e aliados no início da tarde deste sábado, na altura do cruzamento com a rua Caio Prado, no centro da capital paulista.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

