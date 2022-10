Empresário de 35 anos é fuzilado ao sair de academia em Ribeirão Preto

Por Estadão - Estadão 5

Um empresário de 35 anos foi executado com tiros de fuzil, na noite desta quinta-feira, 29, quando saía de uma academia, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O crime aconteceu no bairro Nova Aliança Sul, região nobre da cidade. A vítima, Luiz Cláudio Mazzuca Filho, entrava em seu automóvel Porsche, quando foi alvejado por vários disparos. A polícia trabalha com a hipótese de execução. Até a noite desta sexta-feira, 30, nenhum suspeito tinha sido preso.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando o empresário, dono de bares e revenda de carros de luxo, saiu na companhia de sua namorada e cada um entrou em seu carro. Os atiradores chegaram em outro veículo, dois homens desceram armados e iniciaram a sequência de tiros.

Ao todo, segundo a polícia, foram feitos 35 disparos de fuzil calibre 556 e de pistola 9 mm. A namorada do empresário conseguiu manobrar o carro e sair do local. Uma funcionária da academia que estava na calçada também foi atingida pelas balas no braço e no quadril. Ela foi levada ao Hospital das Clínicas e está fora de perigo.

Conforme a polícia, o empresário foi atingido por tiros de fuzil e de pistola. Um dos atiradores chegou muito próximo da janela do Porsche para fazer mais disparos. Mazzuca Filho morreu antes da chegada do socorro. Projéteis atingiram também a fachada da academia, que já estava sem movimento àquela hora No banco do Porsche, ao lado da vítima, a polícia encontrou uma pistola Glock calibre 380 que não chegou a ser usada.

Uma equipe especializada da Polícia Civil foi destacada para investigar o crime, tratado como execução. Foram coletadas imagens das câmeras instaladas no local e nas imediações para estabelecer o trajeto usado pelos criminosos para chegar ao local do crime e para a fuga. A tentativa é de identificar os dois atiradores. A polícia encaminhou para perícia projéteis recolhidos no local e o celular do empresário em busca de pistas.

O empresário tinha ao menos cinco empresas em Ribeirão Preto e uma vida social intensa. Mazzuca Filho tinha também registro de colecionador de armas, atirador e caçador (CAC). Em sua página no Instagram, com 103 mil seguidores, ele aparece empunhando uma arma. Também postou fotos com artistas, modelos e duplas sertanejas.

O corpo do empresário foi sepultado na tarde desta sexta-feira, 30, no cemitério Parque dos Girassóis, em Ribeirão. Entre outros familiares, ele deixou um filho de 12 anos. As empresas de Mazzuca Filho fecharam em sinal de luto e postaram homenagens em redes sociais.

