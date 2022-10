Políticos de esquerda marcam 'esquenta' para Lula na paulista

Por Estadão - Estadão 8

Com a militância em grande expectativa para a chegada do candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, políticos de esquerda aproveitam a espera para panfletar e tirar fotos com apoiadores.

A reportagem já encontrou pela Avenida Paulista os candidatos a deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) e Orlando Silva (PCdoB-SP), e figuras históricas do PT que não disputam as eleições deste ano, como o ex-deputado federal José Genoino e o coordenador do programa de governo de Lula, Aloizio Mercadante.

Lula chegará a qualquer momento para encerrae sua campanha neste sábado, em São Paulo, com uma caminhada junto a apoiadores na Avenida Paulista. O petista “desfilará” em caminhonete ao lado do candidato a vice, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB), e de seus nomes para o governo e o Senado no Estado, Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB).

