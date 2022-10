Lottenberg: 'Tem de diferenciar relação com comunidade judaica e evangélica'

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Principal referência da comunidade judaica no Brasil, o médico oftalmologista Claudio Lottenberg, de 62 anos, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Albert Einstein e presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib), acredita que os gestos do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Estado de Israel são uma tentativa de aproximação com a comunidade evangélica.

Continua depois da publicidade

Cauteloso ao falar de eleições, Lottenberg, que não declara seu voto, avaliou esse nessa entrevista ao Estadão que o discurso de ódio na política surgiu com movimentos nacionalistas, sejam eles de extrema direita ou esquerda.

No começo do mandato, o presidente Jair Bolsonaro deu um tratamento especial à comunidade judaica e prometeu até levar a embaixada do Brasil para Jerusalém. Ele conseguiu estabelecer uma relação?

No início do mandato, o presidente Bolsonaro teve uma postura muito positiva com o Estado de Israel. Isso não significa somente a comunidade judaica, mas principalmente a comunidade evangélica. É importante destacar que a identidade do Estado judeu não é importante somente na lógica dos judeus. Hoje o papel dos evangélicos é muito importante. Ele teve uma aproximação com o Estado de Israel. A gente tem que diferenciar o que significa a relação com a comunidade judaica, com o Estado de Israel e com a comunidade evangélica.

Continua depois da publicidade

Como deve ser feita essa diferenciação?

Ele de fato teve um papel de aproximação com o Estado de Israel. Desde o primeiro momento a gente percebeu isso com a ida do então primeiro ministro, Binyamin Netanyahu, para a posse do presidente Bolsonaro. Em um segundo momento, o próprio presidente fez a primeira viagem internacional para Israel. Isso criou uma aproximação com simpatizantes do Estado de Israel, que é a comunidade judaica e a evangélica e outras pessoas que enxergam como um patrimônio do Estado democrático do Oriente Médio.

Até que ponto essa aproximação do presidente com o Estado de Israel foi uma tentativa de buscar apoio no eleitorado evangélico?

Advertisement

Continua depois da publicidade

Isso está presente no movimento de reeleição do presidente. Ele tem um apoio muito forte do segmento evangélico. O presidente tinha a visão da importância do que significaria para ele em termos de bônus político.

Hoje, a comunidade judaica no Brasil apoia majoritariamente o presidente da República na campanha?

A comunidade judaica é plural, é um recorte da sociedade brasileira. Temos judeus de direita e de esquerda, liberais e mais conservadores. A presença do voto judaico se manifesta entre todos os candidatos. Impossível fazer qualquer avaliação sobre quem tem maioria, Lula ou Bolsonaro.

Qual foi a repercussão na comunidade judaica da visita ao Bolsonaro da deputada alemã Beatrix von Storch, neta de um ministro de Hitler?

Naquele momento a comunidade judaica se manifestou de maneira formal. Ninguém enxergou isso de forma positiva.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Pedro Venceslau

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].