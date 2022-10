1994: último 2º turno para Governo do ES teve morte de Senna e tetra do Brasil

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 17

O Espírito Santo tem a tendência de eleger seus governadores no primeiro turno. Tanto que a última vez em que a disputa foi para uma segunda votação foi em 1994. E Renato Casagrande (PSB) também estava no páreo como vice de Victor Buaiz (PT). Derrotando Cabo Camata, eles venceram o pleito com 55,49% dos votos, ou 669.533 bilhetes na urna. Naquela eleição, outros nomes conhecidos também passaram a representar o Estado, como Gerson Camata, que levou o Senado com 29,89% e José Ignácio Ferreira (26,32%).

Também em 1994, Rita Camata foi a deputada federal mais votada na eleição. Ela teve 8,98% das escolhas dos capixabas, seguida por Theodorico Ferraço, com 6,88%. No Brasil, foi o ano em que Fernando Henrique Cardoso deixou o Ministério da Fazenda de Itamar Franco para ser candidato ao Palácio do Planalto, tornando-se o 34° presidente do Brasil após derrotar Lula na eleição presidencial no país.

No esporte, o ano que não esqueceremos

Ano de eleição, mas de tristeza. No dia 1º de maio morria o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna ao bater contra o muro da curva Tamburello durante o Grande Prêmio de San Marino em Ímola, na Itália. Foi um domingo de luto, em que aqueles que amavam o campeão das pistas lembram-se exatamente onde estavam quando receberam a notícia.

Se o início do ano foi trágico, o final foi de muita alegria e uma prova de resistência. A seleção brasileira conquistou o quarto título mundial na Copa do Mundo dos Estados Unidos. O alívio de ver Roberto Baggio perder o pênalti decisivo e a comemoração pela Taça do Mundo deixaram o ano um pouco mais leve.

