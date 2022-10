💰 Dia de sorte! Aposta do ES acerta os 15 números da Lotofácil e ganha R$ 415 mil

Por Redação - Redação 88

A sorte sorriu para um (a) apostador (a) de Marechal Floriano, região serrana do Espírito Santo, que acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso 2646 da Lotofácil, realizado na noite desta segunda (24), em São Paulo.

Outras duas apostas, feitas em Pedra Branca do Amapari – AP e S√£o Jos√© de Ribamar – MA tamb√©m acertaram os n√ļmeros e v√£o dividir o pr√™mio de quase 1,5 milh√£o. Segundo a Caixa, os vencedores ter√£o direito a um pr√™mio de R$ 415.793,47 cada.

Os n√ļmeros sorteados foram 02 ‚Äď 03 – 06 ‚Äď 08 ‚Äď 09 ‚Äď 10 ‚Äď 12 ‚Äď 13 ‚Äď 14 ‚Äď 15 ‚Äď 17 ‚Äď 20 ‚Äď 22 ‚Äď 23 – 25.

Fora a premiação principal, a Lotofácil teve 275 apostas que tiveram 14 acertos Рcategoria cuja premiação é variável. Neste sorteio, cada um levou R$ 1.358,68

Com uma arrecadação total de R$ 17.229.535,00, a Caixa ainda premiou 10.615 apostas com 13 acertos, 122.301 com 12 acertos e 621.294 com 11 acertos.

Os sorteios da Lotof√°cil acontecem todos os dias.

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Voc√™ pode fazer a sua aposta na Lotof√°cil at√© uma hora antes do sorteio nas lot√©ricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, √© poss√≠vel registrar o seu jogo at√© √†s 19h do dia do sorteio. S√£o 25 n√ļmeros dispon√≠veis, e as apostas s√£o feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 2,50, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 38,7 mil. Tamb√©m √© poss√≠vel usar a “Surpresinha” para deixar o sistema escolher os n√ļmeros por voc√™.

