🎄 Decore sua casa ou comércio para o Natal e receba prêmios em dinheiro em Anchieta

Por Redação - Redação 6

Advertisement

Advertisement

Anchieta irá promover concurso para eleger as fachadas residenciais e comerciais mais criativas e iluminadas para o natal 2022. As inscrições para o concurso de decoração natalina para residências e comércios do município já começaram e vão até o dia 18 de novembro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O objetivo é deixar a cidade mais atrativa durante as festividades de fim de ano. As inscrições podem ser realizadas por e-mail ou presencialmente na secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce). Clique aqui para ver o edital.

Segundo os organizadores, podem participar residências e comércios localizados na sede, no litoral e no interior do município. Serão avaliados os quesitos criatividade e iluminação e haverá três ganhadores em cada categoria. O edital está disponível no site da prefeitura. Uma equipe de jurados irá avaliar as residências inscritas no concurso no período de .

Os prêmios para os três primeiros classificados na categoria residência – com as maiores notas no geral – serão de R$ 4,5 mil, R$ 3,5 mil, R$ 2 mil, respectivamente. Já para a categoria comércio, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. O resultado será divulgado no dia 15 de dezembro, quando ocorrerá a premiação.

Continua depois da publicidade

Informações: (27) 3536-3667 | E-mail: [email protected]

End.:Â Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, sede da Prefeitura, Rod. Edival Petri, Vila Residencial Samarco.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].