🎀 Outubro Rosa: Centro de Saúde de Cachoeiro agenda mamografias e outros serviços para mulheres

Até esta sexta-feira (7), a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro de Saúde), em Cachoeiro, agendará exames e consultas para mulheres, a serem realizados no local, no próximo dia 15, em evento em comemoração ao Outubro Rosa.

Foram disponibilizadas 200 vagas para mamografia (faixa etária de 50 a 59 anos), 160 para exame preventivo do colo do útero, 50 para raio-x, além de consultas com nutricionista e psicólogo.

As marcações são feitas no horário das 13h30 às 15h30 – exceto para raio-x, que começam às 7h. É preciso apresentar cópias dos documentos de identidade, do cartão do SUS e comprovante de residência. A Policlínica Municipal fica na avenida Jones dos Santos Neves, 7, bairro Santo Antônio.

Ação do dia 15

O evento do dia 15 de outubro, um sábado, será realizado das 8h às 11h30 e contará, também, com uma série de outros atendimentos oferecidos sem necessidade de agendamento prévio.

As mulheres que forem à Policlínica terão acesso a exames de hepatite B e C, HIV e Sífilis; aferição de pressão arterial e glicemia; além de serviços de beleza gratuitos, como maquiagem, corte de cabelo e massagem facial. Será, também, uma oportunidade para atualizar o cartão de vacinas e emitir ou atualizar o cartão do SUS.

