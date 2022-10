🎀 Exames preventivos, mamografias e palestras no Outubro Rosa, em Cachoeiro

Por Redação - Redação 10

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou, nesta segunda-feira (3), a programa√ß√£o da campanha do Outubro Rosa deste ano, que tem por objetivos sensibilizar e engajar a sociedade na luta contra o c√Ęncer de mama.

Ao longo do m√™s, a Secretaria Municipal de Sa√ļde (Semus) ir√° mobilizar a Casa Rosa e todas as 32 Unidades B√°sicas de Sa√ļde (UBS) da sede e interior do munic√≠pio, com a√ß√Ķes educativas e intensifica√ß√£o do atendimento √†s mulheres, disponibilizando servi√ßos que oportunizam o diagn√≥stico precoce da doen√ßa.

Entre as atividades previstas, est√° a oferta de exames preventivos, mamografias, testes r√°pidos, aferi√ß√£o de PA e glicemia. Nas a√ß√Ķes educativas, a programa√ß√£o prev√™ a realiza√ß√£o de palestras, rodas de conversa, oficinas, minicursos e o Semin√°rio Internacional de Psicologia em parceria com a Faculdade Am√©rica.

No dia 19 de outubro, quarta-feira, acontecer√° uma caminhada em alus√£o ao Dia Nacional de Combate √† S√≠filis e √† S√≠filis Cong√™nita. A sa√≠da ser√° na rua Bernardo Horta, em frente ao supermercado Casagrande, √†s 8h, com destino √† Pra√ßa Jer√īnimo Monteiro, onde um √īnibus do Tribunal de Justi√ßa do Esp√≠rito Santo tamb√©m participar√° da a√ß√£o, com orienta√ß√Ķes √†s mulheres v√≠timas de viol√™ncia. O evento contar√°, ainda, com uma palestra sobre a Lei Maria da Penha.

‚ÄúDurante todo o m√™s de Outubro, nossas Unidades de Sa√ļde estar√£o refor√ßando a abordagem sobre a import√Ęncia da preven√ß√£o do c√Ęncer de mama, que √© o mais comum entre as mulheres. √Č um tema muito relevante, que merece aten√ß√£o especial tanto do poder p√ļblico quanto da sociedade‚ÄĚ, destaca o secret√°rio municipal de Sa√ļde de Cachoeiro, Alex Wingler.

Acesso à mamografia

Em Cachoeiro, assim como para os demais servi√ßos do Sistema √önico de Sa√ļde (SUS), as UBS s√£o a porta de entrada para o acesso √† mamografia. A paciente deve se dirigir √† unidade e procurar sua equipe de Estrat√©gia de Sa√ļde da Fam√≠lia (ESF) para agendar atendimento com um m√©dico, que solicitar√° a marca√ß√£o do exame.

Sobre o c√Ęncer de mama

De acordo com o Instituto Nacional do C√Ęncer (Inca), o c√Ęncer de mama √© a primeira causa de morte por c√Ęncer na popula√ß√£o feminina em todas as regi√Ķes do Brasil, exceto na regi√£o Norte, onde o c√Ęncer do colo do √ļtero ocupa essa posi√ß√£o. A taxa de mortalidade por c√Ęncer de mama, ajustada pela popula√ß√£o mundial, foi 11,84 √≥bitos/100.000 mulheres, em 2020, com as maiores taxas nas regi√Ķes Sudeste e Sul, com 12,64 e 12,79 √≥bitos/100.000 mulheres, respectivamente.

Programa√ß√£o desta semana ‚Äď Outubro Rosa

4 de outubro (terça-feira)

UBS Para√≠so¬†‚Äst8h ‚Äď Mutir√£o de coleta de preventivo (20 vagas) e solicita√ß√£o de mamografia

UBS Abelardo Machado¬†‚Äst8h ‚Äď Palestra em Alus√£o aos temas da campanha

6 de outubro (quinta-feira)

UBS Paraiso¬†‚Äď 8h ‚Äď mutir√£o de coleta de preventivo (20 vagas) e solicita√ß√£o de mamografia

UBS Gilson Carone¬†‚Äď hor√°rio estendido at√© √†s 19h com 15 vagas de agendamento para preventivo

UBS Coutinho¬†‚Äď 8h ‚Äď Mutir√£o para coleta de citopatol√≥gico, solicita√ß√£o de mamografias e realiza√ß√£o de testes r√°pidos

UBS Agostinho Simonato¬†‚Äď 8h ‚Äď Sala de espera com o tema ‚ÄúQuem se Ama se Cuida‚ÄĚ, com a participa√ß√£o de agentes comunit√°rios de sa√ļde

7 de outubro (sexta-feira)

UBS Para√≠so¬†‚Äď 8h ‚Äď A√ß√£o alusivo ao Outubro Verde (Combate √† S√≠filis Cong√™nita), realiza√ß√£o de testes r√°pidos, mutir√£o de entrega resultado de preventivo e solicita√ß√£o de mamografia

UBS Agostinho Simonato¬†‚Äď 8h e 15h ‚Äď Coleta de citopatol√≥gico

8 de outubro (s√°bado)

UBS Aquidaban¬†‚Äď Agendamento coleta de preventivo, solicita√ß√£o de mamografia; testes r√°pidos; aferi√ß√£o de PA e glicemia; grupo de dan√ßa; pula ‚Äď pula; algod√£o doce e sorteio de brindes

