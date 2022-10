⚠️ Atenção Motoristas: Rua no Vila Rica, em Cachoeiro, será interditada para receber asfalto novo

Por Redação - Redação 17

A Prefeitura de Cachoeiro dará início, na próxima semana, à aplicação de nova camada de asfalto na rua Dirceu Alves de Medeiros, situada no bairro Vila Rica, entre o trevo da Ilha da Luz e a avenida Nossa Senhora da Consolação.

Devido à execução do serviço, haverá interdição temporária da via, com início programado para terça-feira (4), a princípio.

Com isso, as linhas de ônibus 202 (Circular Santa Cecília), 060 (Valão), 401 (Alto Vila Rica) e 070 (Gilson Carone) irão utilizar, em seus respectivos trajetos, a rua General Oziris de Almeida Freitas como alternativa à via em obras.

O mesmo contorno poderá ser realizado pelos condutores de veículos que trafegam pela ponte Guadalajara e pela avenida Nossa Senhora da Consolação, que poderão optar, também, por outras ruas no entorno, a depender de seus destinos.

Os usuários do transporte público que utilizam os pontos da rua Dirceu Alves de Medeiros, terão, como opção, as paradas do início da rua General Oziris de Almeida Freitas e da avenida Nossa Senhora da Consolação e, também, da rotatória da Ilha da Luz.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, que fiscaliza a execução dos trabalhos, realizados por uma empresa contratada via processo licitatório, é importante que os condutores transitem com atenção, no entorno da via, devido à intensa movimentação de trabalhadores e maquinário pesado.

Ainda segundo a pasta, em razão da instabilidade do clima e possibilidade de chuva nos próximos dias, o cronograma da obra poderá sofrer alterações.

Outras vias já receberam melhorias

A Prefeitura de Cachoeiro já concluiu a requalificação de sete vias do município, por meio da primeira fase do programa de recapeamento asfáltico, executado em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo.

Até o momento, foram contempladas: as ruas Brahim Depes, José Rosa Machado, Joana Carlete Fiorio e Domingos Alcino Dadalto e uma parte da rua Alziro Viana, além das avenidas Fioravante Cipriano, Ubaldo Caetano Gonçalves e um trecho da Linha Vermelha e das avenidas Jones dos Santos Neves e Bolívar de Abreu. Em extensão, já são 6 quilômetros recuperados, dos 12 previstos na primeira fase do programa.

