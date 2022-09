VÍDEO | Salão de beleza no Centro de Cachoeiro é alvo de criminosos

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 101

Um salão de beleza que fica na rua Coronel Francisco Braga, na região central de Cachoeiro de Itapemirim, foi alvo de criminosos na noite da última quarta-feira (14). Câmeras de videomonitoramento gravaram a ação dos três bandidos, por volta das 22h.

De acordo com a proprietária, somente em equipamentos como escovas, chapas de alisamento, secadores, produtos para cabelos e outros materiais, o trio levou mais de R$ 4 mil. Além disso, eles também provocaram danos na estrutura do prédio. Isso porque subiram em uma árvore e, para entrar no salão, quebraram as janelas.

E não foi somente o estabelecimento de beleza. Segundo a cabeleireira, os criminosos também invadiram outras salas e causaram prejuízos aos proprietários. O salão funciona há pouco tempo, naquele local.

“A gente vai fazer o quê? Agora é arcar com o prejuízo, comprar as pranchas, secadores, tudo de novo. E é caro, porque são equipamentos profissionais. Mas, não tem muito o que fazer, vou mandar acertar as janelas, tentar reforçar a segurança e seguir em frente, a gente não pode parar de trabalhar.”, lamentou.

Imagens do furto no salão

