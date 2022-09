VÍDEO | PF prende homem recebendo cédulas falsas pelos Correios em Cachoeiro

Por Redação - Redação 89

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, no fim da tarde dessa sexta-feira (16), um homem de 36 anos, enquanto ele recebia pelos Correios, uma encomenda de cédulas falsas, em sua residência no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim.

A ação se iniciou após a Área de Segurança dos Correios informar à PF que haveria uma encomenda suspeita, com indicativos de material irregular. Os policiais então acompanharam o momento em que o suspeito recebia a embalagem em sua casa e realizaram a prisão, após constatação de que no interior do pacote havia R$ 1 mil em cédulas falsas, em notas de R$ 50.

Aos federais, o homem disse que apesar de ter recebido o embrulho, não seria o responsável pelo conteúdo da mesma. Entretanto, chamou a atenção dos policiais o fato do homem estar cumprindo pena em regime aberto por tráfico de drogas. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Federal para formalização do auto de prisão em flagrante e conduzido para o Centro de Detenção Provisória do município, onde ficará à disposição da Justiça.

Crime de Moeda Falsa

O preso responderá pelo crime de Moeda Falsa previsto no artigo 289, §1º, do Código Penal, cuja pena varia de três a 12 anos de reclusão.

Gravidade do crime

Delitos dessa natureza são considerados de grave potencial ofensivo pela Lei, especialmente porque atentam contra a fé pública. Agora as investigações prosseguem buscando mais provas, bem como determinar o envolvimento de mais pessoas na confecção criminosa das cédulas.

A Polícia Federal trabalha em parceria permanente com a Área de Segurança dos Correios e está atenta ao uso ilegal de seus serviços para o cometimento de crimes.

