VÍDEO | Multivix oferece curso gratuito para estudantes que vão fazer o Enem

Para auxiliar os estudantes que vão fazer as provas do Enem este ano, a Multivix está oferecendo um curso preparatório gratuito. A gestora de polos da Multivix Mimoso do Sul, Muqui, Marataízes e Vargem Alta, Angélica Cardoso, fala sobre como se inscrever e assistir às aulas. A entrevista foi ao programa Aqui nas Cidades, que vai ao ar diariamente pelas redes sociais do AQUINOTICIAS.COM.

Confira:

