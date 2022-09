VÍDEO | Acidente entre carro e Kombi escolar deixa duas pessoas feridas em Guaçuí

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 493

Um acidente registrado na tarde desse sábado (18), deixou duas pessoas feridas. A batida foi em um desvio na rodovia ES 484, zona rural de Guaçuí. Com o impacto, a Kombi acabou saindo da pista e caindo em um buraco.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o motorista da saveiro perdeu o controle no desvio e colidiu na traseira do veículo escolar. No carro estavam duas pessoas, um adulto, que teve cortes na cabeça, e uma criança, que não ficou ferida.

O condutor da Kombi também teve escoriações. Os motoristas então foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao pronto-socorro do município.

Princípio de incêndio

Ainda segundo a PM, logo após a colisão, o carro começou a pegar fogo. As chamas foram apagadas por populares que estavam no local.

