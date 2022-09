Vereador de Guaçuí anuncia parceria para Santa Casa realizar captação de órgãos

Por Marcos Freire - Marcos Freire 15

O vereador de Guaçuí, Valmir Santiago, na última sessão da Câmara Municipal, revelou que a Santa Casa de Guaçuí está fechando parceria com o Hospital Evangélico de Vila Velha para a doação e captação de órgãos para transplante. A informação foi confirmada pelo administrador da Santa Casa, Denis Vaz.

O vereador explica que esse convênio está sendo realizado por intermédio do médico guaçuiense, Francisco Nolasco, que é coordenador do Centro de Cirurgia e do Serviço de Transplante de Fígado do Hospital Evangélico de Vila Velha. “Ele se colocou à disposição do município, depois de entrar em contato com o Denis, da Santa Casa”, contou, Valmir Santiago.

Valmir adiantou que serão realizadas consultas ambulatoriais para a avaliação de pacientes com suspeita de doenças no fígado e possíveis candidatos a transplante. “E também convidou a equipe do hospital para participar, nesta quarta-feira (21), do 2º Simpósio sobre doação, captação e transplante de órgãos e tecidos, onde ele será um dos palestrantes”, disse, se referindo ao coordenador do hospital de Vila Velha. “E esse serviço pode ser feito totalmente pelo SUS”, completou, o vereador.

O médico Francisco Nolasco é natural de Guaçuí e já fez parte do corpo clínico da Santa Casa do município, logo depois que se formou. Agora, ele compõe os quadros de coordenadores do Hospital Evangélico de Vila Velha, onde está trabalhando no serviço de transplantes de órgãos para todo o Estado.

O administrador da Santa Casa de Guaçuí, Deniz Vaz, confirmou que membros de seu corpo clínico vai participar do simpósio, em Vila Velha. “E a Santa Casa, por meio do Dr. Francisco Nolasco, que já compôs nosso corpo clinico e, hoje, é referência no Estado para transplante de órgãos, vai começar essa parceria conosco, a fim de realizar captação órgãos para transplante”, afirmou.

