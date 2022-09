Vereador cobra resposta de presidente da Acisg sobre discussão das ciclovias

Por Marcos Freire - Marcos Freire 33

Na última sessão da Câmara Municipal de Guaçuí, na noite desta segunda-feira (26), o vereador Julinho Tererê voltou a tocar na questão das ciclovias existentes nas Avenidas José Alexandre e Marechal Floriano. Ele defende a discussão de que se mantenha como está, com duas faixas – uma em cada lado da avenida – ou que se retire uma e se alargue a outra, colocando duas mãos para as bicicletas.

Essa ideia é antiga e defendida por comerciantes da cidade que reclamam mais vagas de estacionamento nas avenidas que concentram a maior parte dos pontos comerciais de Guaçuí. E diante disso, Julinho Tererê reclamou que não consegue conversar com o presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Guaçuí (Acisg), Elias Carvalho Soares, para tratar do assunto. “Eu enviei ofício para a Acisg, mas não consigo falar com o presidente”, disse, na tribuna da Câmara. “Vou pedir para meus colegas vereadores assinarem o ofício também, porque, talvez assim, ele converse com a gente”, completou.

O presidente da Acisg, Elias Carvalho Soares, depois de ficar ciente da fala de Julinho Tererê, deu uma declaração de que não está se negando a conversar com o vereador e sim apenas pediu para que isso aconteça depois das eleições. “Eu apenas pedi para conversarmos depois das eleições, porque quero evitar que a Acisg seja usada como um palanque político, como já aconteceu outras vezes, de forma errada”, afirmou, dizendo também que, desde o início de seu mandato, enviou ofício ao prefeito Marcos Jauhar, pedindo a sua intercessão junto ao Detran para retirar uma das ciclovias e com isso ampliar os estacionamentos no centro da cidade. “Porém até o momento, nós, da Acisg, não obtivemos repostas do senhor prefeito”, completou.

Elias Soares colocou que não está dizendo que o vereador tenha o objetivo de fazer política com o assunto, mas que é preciso resguardar a associação de uma discussão pública em um momento de disputa eleitoral. “Como presidente da Acisg, tenho que tomar esse cuidado, para que nossa associação não seja envolvida em qualquer discussão política, porque nosso objetivo é cuidar dos interesses dos comerciantes de Guaçuí”, concluiu.

