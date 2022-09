Vacinação contra poliomielite é prorrogada até 31 de outubro no Espírito Santo

Por Redação - Redação 12

Pais e responsáveis terão até o próximo dia 31 de outubro para poder imunizar suas crianças menores de cinco anos contra a poliomielite. A Secretaria da Saúde (Sesa) encaminhou, nesta sexta-feira (30), a Nota Técnica Nº31 aos municípios capixabas autorizando a ampliação.

A prorrogação da vacinação contra a poliomielite visa a ampliar a cobertura vacinal deste imunizante que, até esta sexta-feira (30), alcançou 54%, sendo a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 95%. No Estado, pouco mais de 104 mil crianças menores de cinco anos ainda não receberam a dose contra a paralisia infantil.

As doses estão disponíveis nas mais de 700 salas de vacinação em todo Estado. Manter a cobertura vacinal ideal tem o objetivo de reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no País, em virtude do cenário epidemiológico global da doença.

Multivacinação também é prorrogada até 31 de outubro

Voltada a crianças e adolescentes menores de 15 anos e com o objetivo de ampliar e alcançar as coberturas vacinais preconizadas pelo Ministério da Saúde, a Multivacinação disponibiliza doses àqueles que estejam com esquemas incompletos ou que ainda não receberam as vacinas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação e será prorrogada até o dia 31 de outubro.

Além das doses contra a Covid-19, para crianças e adolescentes, vacina contra a Poliomielite (VIP e VOP) e Influenza para crianças, são disponibilizadas para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes doses de: Hepatite B, Pentavalente (DTP/Hib/HB), Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (Conjugada), Meningocócica C (Conjugada), Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR), DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY (Conjugada), HPV quadrivalente, Dupla adulto (difteria e tétano adulto – dT) e dTpa.

As doses são aplicadas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação indicada para cada idade. É importante que pais e responsáveis aproveitem a oportunidade para ir a um posto de vacinação, com a caderneta em mãos, para verificar a situação vacinal dos filhos.

