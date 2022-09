“Terra arrasada”: Itapemirim tinha R$ 11 mil em caixa e R$ 2,5 bi em dívidas antes da falência

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 41

“Terra arrasada”. Esse foi o termo usado por um juiz ao verificar como estavam as contas e a parte administrativa do Grupo Itapemirim, pouco antes da falência. Numa assembleia geral de credores, que culminou no afastamento do dono da empresa, Sidnei Piva, o novo administrador apresentou um plano de funcionamento, que não se mostrou viável.

“Todo sistema de controle, reservas e a parte administrativa estavam totalmente desmontados. Ou seja, a empresa não tinha condições sequer de emitir uma nota fiscal. O juiz usa o termo, na sentença, de terra arrasada. Foi uma empresa totalmente devastada”, explica o advogado tributarista e empresarial, Ítalo Scaramussa Luz.

A próxima fase, segundo ele, é a verificação, avaliação e homologação dos bens que estão em nome da empresa. Depois, o juiz poderá decretar o leilão da massa falida.

Confira parte da entrevista:

Qual era a situação do Grupo Itapemirim antes de o juiz decretar a falência?

O Grupo Itapemirim vem, há alguns anos, num procedimento chamado recuperação judicial. Isso significa que a empresa adquire um valor excessivo de débitos e obrigações e não está mais em condições de cumprir suas obrigações. Então, a própria empresa, ou alguns credores, solicitam essa recuperação judicial. É algo similar à antiga concordata. Nesse período, a empresa tenta ganhar um fôlego para se recuperar, vai entrar em acordo com os credores e os créditos podem ser negociados. Tudo dentro do princípio da preservação da empresa. A legislação brasileira busca proteger a continuidade da pessoa jurídica e os benefícios que isso traz, como geração de empregos e tributos. É necessário à sociedade. Durante o plano de recuperação que é feito em consonância com os credores, a empresa tem que cumprir certos requisitos, efetuar pagamentos periodicamente, da forma como foi pactuado e foi homologado com o juiz.

O acordo da Itapemirim foi cumprido?

Os seus controladores, na vigência do plano de recuperação, passaram a não cumprir o acordo. Passaram a não pagar os credores, começaram a desviar recursos da empresa obtidos com a venda de ativos, e da arrecadação ordinária, da venda de passagens. Esses recursos, segundo consta na sentença, foram desviados para outra empresa e até para destinos desconhecidos. Tudo praticado pelos sócios controladores segundo informado pelo magistrado na sentença.

Hoje em dia, o Sidnei Piva é o proprietário. Em que ponto aconteceu a troca de mãos da empresa?

Isso aconteceu antes da recuperação judicial. A família Cola vendeu o controle acionário ao Piva e a outra sócia. Logo após, houve uma disputa entre a família Cola e eles por conta do descumprimento do acordo e da gestão temerária. Naquela ocasião, houve até uma briga sobre se o processo ficaria aqui no Espírito Santo ou iria para São Paulo. Ocorreram denúncias envolvendo a Vara de Falências de Vitória, onde o processo tramitava, e ele foi para São Paulo. A empresa estava, portanto, sob controle do Piva e de outra sócia, que eram de fato os administradores e praticaram esses atos que levaram à falência.

Foi a má gestão e desvios, então, que culminaram na falência?

A falência foi decretada porque eles não estavam cumprindo o plano, houve desvios. O Ministério Público, que também é parte interessada e atua nesse processo falimentar, já havia pedido isso a alguns outros credores. Agora, o administrador judicial fez o pedido porque verificou que a empresa já não tinha a menor condição de se manter operacional.

E os credores e trabalhadores, vão receber o que é devido?

O juiz, na sentença, autorizou que as linhas da empresa e alguns imóveis usados na operação regular de transporte rodoviário fossem arrendados para uma terceira empresa, que fez a proposta ao juízo. O magistrado autorizou até para que esse dinheiro sirva para custear o próprio processo de falência, a venda desses ativos. Até porque, na última manifestação que ocorreu, a empresa tinha menos de R$ 11 mil em caixa. Os sistemas de operação da empresa estavam todos desviados e desmontados. A empresa não tinha a menor condição de operar. Agora, tem esse recurso do arrendamento que será usado para movimentar o processo. As fases serão a arrecadação do patrimônio existente, como imóveis. A frota, segundo informações do processo, está sucateada, sem condições de operar, mas pode ter algum valor. Tem o nome, a marca Itapemirim, que é tradicional e pode ser destacada e vendida separadamente, como outro ativo.

E como corre o processo daqui em diante?

O papel do administrador judicial é arrecadar esses bens, listar os credores dentro da ordem prevista na lei e, depois de homologadas as arrecadações, há um prazo para fazer a venda dos ativos. O dinheiro apurado vai servir para o pagamento dos credores, seguindo a ordem da Lei de Falências. Em primeiro lugar, os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos, depois créditos reais, como alguém que emprestou dinheiro. Depois, os créditos tributários. Isso segue até as despesas dos credores mais simples, que são os fornecedores em geral.

Chama a atenção que a empresa só tinha R$ 11 mil em caixa. É muito pouco.

Isso foi um pouco antes da falência, constatado numa assembleia de credores, onde eles decidiram afastar o Sidnei Piva e nomear um outro administrador. Esse novo administrador, ao apresentar ao juiz um plano de funcionamento, que não se mostrava viável, disse que havia apenas R$ 11 mil em conta. Todo sistema de controle, reservas e a parte administrativa estavam totalmente desmontados e levados para um lugar incerto. Ou seja, a empresa não tinha condições sequer de emitir uma nota fiscal. O juiz usa o termo, na sentença, de terra arrasada. Foi uma empresa totalmente devastada. E diante de tantos indícios de fraude, o juiz deixou claro que os administradores, entre eles, o Piva, podem ter a prisão decretada. Fora isso, há crimes falimentares, que serão apurados, e a pessoa pode ser condenada à prisão e outras medidas cautelares.

Há mais bens que serão bloqueados?

Outra medida que o juiz determinou é o bloqueio de ativos, de dinheiro, de uma empresa não pertencente ao Grupo Itapemirim. O juiz entendeu que houve uma confusão patrimonial que indicaria o destino dos desvios feitos.

E qual o valor da dívida da Itapemirim?

Só com o débito tributário, ultrapassava R$ 2,3 bilhões. De créditos devidos dentro do plano de recuperação e não pagos, algo em torno de R$ 180 a R$ 200 milhões. E há a notícia de desvio de mais de R$ 45 milhões do caixa da empresa, sem destino correto.

