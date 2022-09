Show com a Turma da Tina encerra Feira da Bondade neste domingo (11)

Por Redação - Redação 22

Neste fim de semana, o Parque de Exposição do Aeroporto, em Cachoeiro, se transformou em um grande espaço de entretenimento e solidariedade, com a realização da 37ª edição da Feira da Bondade.

O evento, que começou na última quinta-feira (08) com uma ampla e variada programação cultural, encerra neste domingo (11), com um super show da Turma da Tina. O grupo sobe ao palco às 17h, com uma apresentação inédita e exclusiva para divertir a criançada, com o “Tinas Circus”, que transformará o palco da Feira da Bondade em um verdadeiro picadeiro com malabaristas, equilibristas, palhaços, monociclistas e muito mais.

O show ainda contará com várias participações especiais, como Bolofofo Pow, Família Magrigal (Isabela, Bruno e Mirabel), Mickey, Boneco do Luccas Neto, Galinha Pintadinha e o Palhaço Le Peppe.

35 instituições filantrópicas que participaram do evento, que conta, ainda, com um parque de diversões para a garotada. Entre as delícias comercializadas estão: pastel, carne na telha, macarrão na chapa, porções variadas, cupcakes, pizzas, doces caseiros e muito mais.

Quem comparecer ao evento poderá doar, na entrada, um quilo de alimento não perecível. O estacionamento será gratuito.

