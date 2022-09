Servidor público federal é preso no ES por estupro de vulnerável e importunação sexual

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 35

Um homem de 48 anos foi preso pela Polícia Civil (PC), acusado por crimes contra crianças e adolescentes. Contra ele há denúncias de estupro de vulnerável e importunação sexual.

A prisão foi realizada por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que deflagrou, nos meses de agosto e setembro, a Operação Olho Vivo, nos municípios da Grande Vitória.

Servidor público federal, o acusado possui alto poder aquisitivo. Segundo a PC, o homem agia na área de lazer do prédio onde morava. Ele aproveitava os momentos em que crianças e adolescentes, também moradores, utilizavam a piscina e o campo de futebol, para praticar os atos.

Os pais dos menores, ao descobrir o que estava acontecendo, procuraram a delegacia e fizeram boletim de ocorrência. Entre janeiro e setembro, foram cerca de seis boletins contra o acusado. Todos os casos relatadas eram do mesmo jeito, sempre nas áreas de lazer do prédio (piscina, sauna e campo de futebol), aos fins de semana.

Como o criminoso agia

Entre as denúncias reportadas, estão de que o servidor perseguia e tentava tocar as partes íntimas das vítimas, tanto meninos como meninas; convidava para ir a sauna; chamava as meninas com apelidos como “gostosas”; entre outros.

Em um dos casos relatados, o homem aproveitou o momento em que duas crianças, de 6 e 10 anos, tomavam banho de piscina e tentou tocá-las, o que configura como estupro de vulnerável, visto que, segundo decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), qualquer ato praticado contra um menor de 14 anos, seja tocar no seio, passar a mão no órgão sexual, etc., é considerado estupro de vulnerável.

