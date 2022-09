Será que o “Veio da Havan de Cachoeiro” será a surpresa na disputa pela prefeitura em 2024?

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 521

Corre à boca miúda que o empresário Gilson Rosa, proprietário de uma fábrica de alimentos, pode ser o nome do setor produtivo cachoeirense para concorrer à prefeitura em 2024. Já estão chamando ele, inclusive, de “Veio da Havan da Capital Secreta”. Isso por causa da semelhança física entre ele e o dono da loja Havan, Luciano Hang, aliado do presidente Jair Bolsonaro.

Gilson tem um histórico de liderança entre os comerciantes e também no setor público. Foi ele que encabeçou a manifestação em frente à Câmara de Vereadores da cidade na época do fechamento das lojas, por conta da pandemia. E ele já foi uma espécie de prefeito em Serra Pelada, um dos maiores garimpos do mundo e que ficava no município de Marabá, no Pará. Mas isso é história “pra mais de metro” e fica para outra reportagem.

Mas, se ele já encarou a administração da “Capital do Ouro”, resta saber se ele disputaria o Executivo da “Capital Secreta”: “De jeito nenhum!”, diz o empresário, enfático, imediatamente após ser questionado.

“Não quero nem ser síndico de prédio. Não quero não. Sou empresário, minha empresa está bem, e não teria o tempo que a função exige. Tenho que cuidar do meu negócio, são muitos postos de trabalho por aqui”, diz Gilson, sempre bem-humorado.

Mas não foi por falta de convite. “Para você ter ideia, quase 100% dos partidos políticos já me abordaram por isso. Poucos não me chamaram. Mas é algo totalmente descartado. Nada vai me convencer”, diz Gilson.

