Semana Nacional de Trânsito: Eco101 e PRF realizam ações ao longo da BR-101

A Eco101, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), planejou diversas ações educativas pela “Semana Nacional de Trânsito”, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. Instituída pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) em 1997, a “Semana Nacional de Trânsito” tem como objetivo promover por meio da conscientização de condutores, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro.

A campanha visa alertar e sensibilizar toda sociedade sobre como se comportar no trânsito de maneira preventiva e segura. Pensando nisso, a Eco101, em parceria com a PRF, preparou várias ações educativas para reforçar a importância de termos atitudes responsáveis a fim de contribuir com a segurança viária e com a redução dos acidentes.

Entre as atividades previstas, estão sendo realizadas ações de conscientização voltadas para pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas de veículos de passeios e caminhões. Os usuários da BR-101/ES/BA contarão também com dicas de segurança por meio das redes sociais da Concessionária (@_eco101) e dos Painéis de Mensagens Variáveis que ficam posicionados ao longo da rodovia.

De acordo com o Gerente de Atendimento ao Usuário da Concessionária, Christian Tanimoto, a segurança viária é um dos focos de maior importância para a Concessionária. “Promover mais segurança aos usuários ao longo da rodovia é uma das grandes preocupações que temos. Através dessas ações educativas, o nosso objetivo é conscientizar os usuários quanto a importância em conduzir o veículo de forma preventiva e contribuir com um trânsito mais seguro”.

As Ações

Para dar início as ações, aconteceu na sexta-feira (16), uma grande ação integrada junto a PRF no quilometro 271, na Serra. Ao longo desta semana serão realizadas outras ações de conscientização visando sensibilizar os usuários que trafegam na rodovia.

Veja a programação abaixo:

Outras ações

A Eco101 realiza durante todo ano o Programa de Redução de Acidentes (PRA) para mapear pontos críticos da rodovia e também faz parte do Programa Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran). Somente em 2022 já foram realizadas 44 ações, abordando 10.190 usuários.

Através destes programas a concessionária trabalha de forma permanente para reduzir os acidentes no trecho sob concessão fechando acessos irregulares à BR-101, investindo na melhoria da sinalização horizontal e vertical, implantando novas passarelas e realizando, diariamente, obras de manutenção, restauração e conservação da rodovia.

Vale lembrar que a concessionária presta serviço de socorro mecânico, remoção de veículos e socorro médico ao longo de todo o trecho concessionado. Na rodovia também há 12 bases de atendimento aos usuários, com ambulâncias, guinchos, viaturas de inspeção, caminhões pipas e boiadeiros que atendem todos os chamados por meio do 0800 7701 101, canal que funciona 24 horas por dia. As viaturas de inspeção desempenham importante papel na prevenção de acidentes, percorrendo a rodovia durante 24 horas, ininterruptamente.

